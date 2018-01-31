مشعشع: اجتماع للدول المانحة في آذار لإنقاذ (أونروا)

قال المتحدث باسم وكالة (أونروا)، سامي مشعشع، إن اجتماعاً سيعقد للدول المانحة في آذار/ مارس المقبل، لبحث تمويل وتوسيع رقعة المساعدات الدولية لـ (أونروا).





وأضاف مشعشع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، إن الوكالة تدرس حالياً آليات دعم أخرى كالتوجه إلى البنك الدولي، وصندوق التنمية الإسلامي، وشركات خاصة، وتبرعات فردية لإنقاذ الوضع الخطير الذي تعاني منه.





وأشار مشعشع إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لإقناع الإدارة الأميركية بإعادة دعمها لـ (أونروا)، مشدداً على أن الوكالة الدولية منظمة إنسانية، وتُعنى بالتنمية البشرية، وليس لها علاقة بأي اختلافات أو تجاذبات سياسية.

رام الله - دنيا الوطن