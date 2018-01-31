الفرا: الاتحاد الأوروبي سيسلك ثلاثة مسارات خاصة بالقضية الفلسطينية

إضافة للجنة لإنقاذ عملية السلام، وكذلك توجه لعقد اجتماع في شباط/ فبراير المقبل تنديداً بإعلان ترامب.



وقال الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماع الدورة الاستثنائية التنسيقية للدول المانحة، الذي سيعقد ظهر اليوم في بروكسل بمشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزير الخارجية رياض المالكي، سيبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وكذلك دعم مشاريع تنموية.



رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، عن ثلاثة مسارات، سينتهجها الاتحاد في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أولها، توجه لتوسيع قاعدة الرباعية،