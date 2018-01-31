على متنها 80 شخصاً.. غرق عبارة في المحيط الهادئ

على متنها 80 شخصاً.. غرق عبارة في المحيط الهادئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون في جمهورية كيريباتي، اليوم الأربعاء، غرق عبارة بحرية على متنها أكثر من 80 شخصاً في المحيط الهادئ، فيما طلب أحد نواب جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقل في القضية.

ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثاً عن ناجين، لكن لم يتم العثور إلا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن، مع تراجع الآمال بالعثور على آخرين، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا في بيان، أن "سلطات كيريباتي أكدت وجود نحو 80 شخصاً، إضافة إلى الطاقم على متن العبارة".

وقال المركز إن أربع طائرات من نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، ساعدت في إجراء عمليات المسح في المنطقة، حيث فقدت العبارة.

وأشار إلى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها، وأنه مصمم لـ 25 شخصاً، إلا أنه يمكن أن يتسع لأكثر، ولو بشكل مكتظ".

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