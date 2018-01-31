رام الله تشيع جثمان الشهيد ليث أبو نعيم

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يشيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة بعد ظهر اليوم، جثمان الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) الذي استشهد أمس، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على رأسه بشكل مباشر في قرية المغير شمال شرق المحافظة.



وقال رئيس المجلس المحلي أمين أبو عليا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن جنود الاحتلال كان لديهم قرار بالقتل، لاسيما وأنهم أطلقوا النار على الفتى أبو نعيم من مسافة صفر وتركوه ينزف دون إسعاف أو علاج، كما منعوا المواطنين من الاقتراب منه.



وأضاف أبو عليا، أن قوات الاحتلال، تستهدف القرية بشكل يومي، ضمن سياسة ممنهجة لقتل الأطفال في مسعى منهم لقتل الروح المعنوية لهذا الجيل.