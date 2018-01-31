(ديلي ميل): الوليد بن طلال دفع ستة مليارات دولار للسعودية

فيديو الوليد بن طلال داخل فندق (ريتز كارلتون)



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي أطلقت السلطات السعودية سراحه السبت الماضي، بعد أن كان محتجزًا لمدة شهرين تحت الإقامة الجبرية في فندق (ريتز كارلتون) في السعودية، دفع ستة مليارات دولار من أجل الخروج من الاحتجاز.وذكرت الصحيفة البريطانية، عن مصدر قالت، نقلًا عن مسؤول سعودي "مقرب من ولي العهد السعودي" محمد بن سلمان، إن الوليد بن طلال يخضع للإقامة الجبرية، ويحظر عليه مغادرة البلاد رغم الإفراج عنه.وأضاف المسؤول السعودي: "الوليد لا يزال يخضع لمراقبة، وليس حراً تمامًا"، مشيرًا إلى أن "إطلاق سراحه مجرد مسألة علاقات عامة لا أكثر من أجل مواجهة الفيلم الوثائقي الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) الأسبوع الماضي، والذي سبب حرجاً للمملكة"، وأنه لن يكون له سيطرة تذكر على شركته (المملكة القابضة) في المستقبل.