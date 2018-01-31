توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر

توقيع اتفاق يُلزم أمريكا بالدفاع عن أمن قطر
الرئيس الامريكي دونالد ترامب وامير قطر تميم آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية على التنسيق فيما بينهما لحماية الدوحة من التهديدات الخارجية.

ووفق قناة (الجزيرة) القطرية، فإنه تم "بلورة اتفاق أمريكي- قطري على العمل المشترك لحماية قطر من التهديدات الخارجية" دون أن توضح تفاصيل الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: إن "واشنطن ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها"، مضيفًا: "في حال حدوث أي تهديد لسيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه بإمكانها أن تعتمد على أن الولايات المتحدة، ستقف إلى جانبها من حيث الالتزام بكل مواثيق الأمم المتحدة في الدفاع عن سيادتها".

​وجاءت الكلمة خلال (الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي)، الذي انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الاثنين، بمشاركة وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، ونظيريهما الأمريكي ريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس.

فيديو أرشيفي: اتفاق أمريكي قطري لمكافحة تمويل الإرهاب

 

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