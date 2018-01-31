مصرع ثلاثة أمريكيين في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

مصرع ثلاثة أمريكيين في تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح في تحطم طائرة مروحية، فوق منزل في نيوبورت بيتش، إحدى ضواحي لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا، كما أفادت الشرطة.

وقالت شرطة نيوبورت بيتش في تغريدة على (تويتر)، إن الجريحين نقلاً إلى المستشفى من دون أن توضح مدى خطورة إصابتيهما، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وأضافت أن المروحية وهي من طراز روبنسون 44 كانت تقل أربعة أشخاص حين تحطمت قرابة الساعة 13,45 (21,45 ت غ) فوق منزل في هذه المدينة الساحلية الواقعة على بعد 60 كلم جنوب لوس أنجليس.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة من ركاب المروحية وإصابة الرابع بجروح، إضافة إلى إصابة شخص خامس كان على الأرض، ولم يعرف في الحال سبب الحادث.

وتتبع المروحية المنكوبة لشركة ريفولوشن افييشون المتخصصة بتدريب الطيارين، وتوفير رحلات جوية سياحية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فهي لم تشهد منذ بدأت عملها في ستينيات القرن الماضي أي حادث جوي.

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