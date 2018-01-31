"سوتشي" يدعو لتشكيل جيش سوري وطني

"سوتشي" يدعو لتشكيل جيش سوري وطني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في (سوتشي)، على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، وبناء جيش بحسب البيان الختامي.

ووفقاً لما جاء في البيان: "اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال البيان: إن هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة، وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية- السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".

وأضاف البيان: أن المشاركين اتفقوا على"بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير"، موضحًا أن مهمة الجيش المقبلة هي "حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب".

وأشار البيان إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكاراً حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص".

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