الجنايات المصرية تصدر حكماً بالمؤبد بقضية خلية مدينة نصر الثانية

رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على ستة متهمين، والمشدد 15 عاما على أربعة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية مدينة نصر الثانية".



وبحسب "المصري اليوم" فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن فريد ، معاقبة اثنين آخرين بالسجن خمس سنوات.



وعاقبت المحكمة جميع المتهمين بوضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وحرمانهم من التصرف بأموالهم.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندي شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر".