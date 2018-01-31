إصابة شابين بالرصاص واعتقال آخرين خلال مواجهات بجنين

إصابة شابين بالرصاص واعتقال آخرين خلال مواجهات بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الأربعاء، شابان من مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت آخرين من وادي برقين والمدينة.     
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، ما أسفر عن إصابة الشابين محمد إسماعيل الرخ، وأحمد محمد العامر بالرصاص الحي في الساق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إسماعيل جرار شقيق الشهيد أحمد جرار، بعد دهم منزل ذويه في وادي برقين، ومحاصرة عدد من منازل أقربائهم، والشاب أحمد حسام طوقان من سكان جنين، بعد اقتحام مكان عمله في الجامعة العربية الأمريكية.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونشر آلياتها في محيط قرى وبلدات المحافظة، ونصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وسط تواصل تحليق طائرة الرصد في سماء محافظة جنين، وإطلاق منطاد بالقرب من الجلمة شمال شرق جنين، يقوم بعملية تصوير ورصد تحركات المواطنين، لليوم الثاني عشر على التوالي.

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