اليابان ترفع مستوى الإنذار وتحذيرات من انفجارات بركانية

اليابان ترفع مستوى الإنذار وتحذيرات من انفجارات بركانية
رام الله - دنيا الوطن
 رفعت اليابان مستوى الإنذار من بركان يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من ثوران كبير لبركان آخر أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة تقريبا وحصار عشرات المتزلجين من بينهم سائحون أجانب لعدة ساعات.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى الإنذار في منطقة زاو، التي تضم مجموعة براكين في شمال اليابان ويصل ارتفاع أعلى قمة بها إلى 1841 مترا، إلى اثنين من واحد وهو ما يعني ضرورة ابتعاد الناس عن فوهة البركان.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان ”هناك احتمال بحدوث ثوران صغير النطاق“. وأشارت إلى أنه جرى رصد عدد من الحركات الأرضية الصغيرة يوم الثلاثاء إلى جانب انتفاخ طفيف في الأرض في إحدى المناطق.

وحذرت الهيئة أيضا من احتمال أن يقذف البركان صخورا بركانية لمسافة تصل إلى 1.2 كيلومتر إذا حدث أي ثوران.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من مقتل أحد أفراد الجيش الياباني بعدما قذف بركان كوساتسو شايرين صخورا إثر ثوران مفاجئ لتمطر متزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان.

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