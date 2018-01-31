ترامب يوقع مرسوماً يُبقي معتقل غوانتانامو مفتوحاً

ترامب يوقع مرسوماً يُبقي معتقل غوانتانامو مفتوحاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مرسوم رئاسي يقضي بإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحاً؛ وذلك ليسدل الستار أمام كل التقارير الإخبارية التي كانت تروج لاقتراب إغلاق المعتقل.

وقال ترامب، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية): "اليوم أفي بوعد آخر من وعود الحملة الانتخابية، لقد وقّعت لتوّي مرسوماً يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري، وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة".

ويقع المعتقل في خليج غوانتانامو، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، حيث يبعد بحوالي 145 كيلومتراً عن فلوريدا.

ويعتبر مراقبون، أنه في غوانتانامو تغيب جميع القيم الإنسانية، وتنعدم فيه الأخلاق، ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة.

وأصبح السجن، الذي فتحه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن لاحتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب ممن يعتقلون خارج البلاد بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، رمزاً لممارسات الاحتجاز القاسية التي أدت لاتهام الولايات المتحدة بالتعذيب؛ إلا أن الأخيرة تنفي هذه المزاعم قائلة: إنه لا يوجد دليل موثوق يدعمها.

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