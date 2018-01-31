بالأرقام.. كم تنفق دول العالم على شراء الأسلحة؟

بالأرقام.. كم تنفق دول العالم على شراء الأسلحة؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تولي الغابية العظمى من دول العالم أهمية كبيرة لتسليح جيوشها، حيث تعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، أكبر الدول إنفاقاً على شراء السلاح.

وقال موقع "ستاتيستا" الأمريكي، إن حجم الإنفاق العسكري في العالم أجمع ارتفع بنسبة تساوي 150 في المئة مقارنة بحجم الإنفاق العسكري قبل 16 عاماً، مشيراً إلى أن العالم كان ينفق أكثر من 1.1 تريليون دولار عام 2001، بينما وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي عام 2016 إلى نحو 1.69 تريليون دولار عام 2016.

وأوضح الموقع، أن حجم ما أنفقه العالم على شراء الأسلحة في الفترة بين عامي 2001 و2016 وصل إلى أكثر من 24.5 تريليون دولار.

ووفقاً للموقع، فإن حجم الإنفاق الدفاعي العالمي ظل يتزايد تدريجيا منذ عام 2001 بنسبة 1% تقريبا كل عام، حتى وصل ذروته عام 2011، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في ذلك العام وصل إلى 1.7 تريليون دولار.

وفي عام 2012 بدأ الإنفاق العسكري العالمي يتراجع بنسب صغيرة، ووصل إلى 1.69 تريليون دولار، وفقا للموقع الذي أشار إلى أن الفترة بين عامي 2013 و2016 شهدت تذبذبا في حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى أن وصل إلى 1.68 تريليون دولار عام 2016.

وحسب الموقع، فإن عشر دول تقود سوق تصدير السلاح في العالم، في مقدمتها أمريكا التي تصدر نسبة 33% من نسبة بيع الأسلحة عالميا خلال الفترة بين عامي 2012 و2016، تليها روسيا بنسبة 23 في المئة، ثم الصين بنسبة 6.2%، وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة 6%، ثم ألمانيا التي تصدر 5.6% من مبيعات السلاح العالمية.

وتأتي بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا وإسرائيل في الترتيب من السادس إلى العاشر.

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