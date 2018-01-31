الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بينهم والدة شهيد وشقيقته

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بينهم والدة شهيد وشقيقته
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 12 مواطنًا على الأقل من أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية، بينهم والدة شهيد وشقيقته في بلدة قطنة شمال غرب القدس.

وقالت مصادر محليّة: إنّ الاحتلال اعتقل والدة الشهيد محمد شماسنة (رسيلة) وشقيقته الطفلة سارة (14 عامًا)، بعد مداهمة منزلهما في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة.

وقال شهود عيان في مدينة جنين، إنّ الاحتلال اعتقل محمد جرار شقيق الشهيد أحمد إسماعيل جرار بعد مداهمة منزل شقيقته في جنين، وكذلك الشاب أحمد طوقان من ذات المدينة.

وفي نحالين غرب بيت لحم، قالت المصادر: إنّه تم اعتقال الشاب علي محمد شكارنة.

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