وزراء الخارجية العرب يبحثون غداً الخميس تداعيات قرار ترامب





وتضم اللجنة الأردن (رئيسًا) وعضوية مصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأشار المصدر إلى أنّ من بين الموضوعات المطروحة للبحث، عقد قمة عربية استثنائية، إلا أنّه من المستبعد عقدها لقرب موعدها من الدورة العادية على مستوى القمة، المقرر انعقادها في الرياض خلال آذار/ مارس المقبل.



رام الله - دنيا الوطنيعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في القاهرة، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية: إنّ الاجتماع الطارئ سيسبقه اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الأردن، وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس.