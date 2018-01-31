مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف وتل بلاطة الأثري في نابلس

مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف وتل بلاطة الأثري في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، قبر يوسف في مدينة نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس مساء أمس بعشرات الآليات العسكرية، للتحضير لاقتحام المستوطنين، وانتشرت في عدد من الشوارع ومفترقات الطرق، كما نصب عشرات الجنود كمائن بين المباني.

واندلعت مواجهات عنيفة تركزت في شارع الحسبة وشارع عمان وعند مدخل مخيم بلاطة، إذ أغلق الشبان الشوارع بالإطارات المشتعلة، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان والمنازل، وتمكنت طواقم إطفائية بلدية نابلس من إنقاذ عائلة وإخراجها من منزلها بعد إلقاء قنبلة غاز باتجاه المنزل في شارع عمان.

ووصلت بعد منتصف الليل نحو 20 حافلة ومركبة تقل نحو 1300 مستوطن بينهم عدد من كبار الحاخامات حسب مصادر عبرية، ترافقهم دوريات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة، رافقها الغناء والرقص داخل قبر يوسف.

كما اقتحم المستوطنون وللمرة الأولى تل بلاطة الأثري المجاور لقبر يوسف، والذي يضم مدينة "شكيم" الكنعانية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5500 عام.

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