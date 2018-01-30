الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقر اقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، آخر المستجدات السياسية، وتطورات سير المصالحة الوطنية.



وحضر اللقاء وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.



وثمن الحمد الله الدور المصري الراعي للمصالحة الوطنية، والانتصار لفلسطين في المحافل الدولية، لاسيما مساندة جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حشد الدعم الدولي لصالح حقوق ابناء شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.