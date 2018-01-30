ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية

ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن حل الدولتين هو أساس أي اتفاق ممكن، لافتاً إلى أنه الحل الوحيد الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف ملادينوف، خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) التابع لجامعة تل أبيب، أنه "لا يمكنك الانسحاب من حل الدولتين بسهولة، وانطلاقاً من التجربة البلغارية، والتي حققت أيضاً استقلالها رغم أنها محاطة بجوار معقد، يمكنني أن أشهد شخصياً على مدى أهمية التطلع الوطني"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

ويشارك في المؤتمر، الذي انطلق اليوم، تحت عنوان "التقييم الاستراتيجي لإسرائيل 2018"، مسؤولون حكوميون وعسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى، بمن فيهم وزراء وقادة عسكريون ومسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ومن المتوقع، أن يشارك في المؤتمر، مسؤولون عسكريون أميركيون، بمن فيهم الجنرال السابق ديفيد بترايوس، ورئيس المخابرات المركزية السابق فيليب جوردون (CIA) ومستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط. زيغمار غابرييل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية تقويض حل الدولتين، إثر ارتفاع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة الحكومة بقيادة (الليكود) فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق (ج) المحتلة، والتي تقع ضمنها معظم البؤر الاستيطانية.

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