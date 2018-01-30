الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً

الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً
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رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (عكا أون لاين)، عن إذاعة (كان) العبرية، قولها: إن اجتماعاً مهماً سيُعقد غداً الأربعاء، في العاصمة البلجيكية، بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية.

وقالت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، سيلتقي غداً في بروكسل، بمسؤولين من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء مباحثات مشتركة لم يُكشف عن تفاصيلها.

ونقلت (كان) عن الوزير الإسرائيلي، قوله: "هذا المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو نتاج مبادرة من النرويج والاتحاد الأوروبي، لجذب الاستثمارات إلى قطاع غزة".

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