الرئيس الروسي يكشف عن برنامج التسليح الجديد في الجيش

الرئيس الروسي يكشف عن برنامج التسليح الجديد في الجيش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن برنامج التسليح الذي تم اتخاذه يشمل تجهيز القوات بنظم هجومية واستخباراتية من الجيل الجديد، وإن حصة الأسلحة الحديثة في الجيش تصل إلى 60%.

وقال بوتين، وفق ما أورد موقع (سبوتنك): "قمنا بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة بإعادة تسليح الجيش والبحرية، ويتعين علينا الآن اتخاذ خطوة نوعية إلى الأمام، ولحل هذه المسألة تم توجيه برنامج التسليح الذي تم اعتماده لعام 2027".

ويدور الحديث حول تجهيز القوات بنظم هجومية واستخباراتية من الجيل الجديد، وتشكيل مجمع عسكري صناعي ذي قوة تكنولوجية، الذي سوف يبني جيش المستقبل".

وأشار الرئيس إلى أن المدارس العلمية والهندسية، أثبتت مراراً القدرة على تقديم الحلول التي سبقت نظائرها الأجنبية لسنوات، بل لعقود.

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