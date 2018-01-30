لجنة بالكنيست تحرم المتطرف حزان من حضور الجلسات لستة أشهر

لجنة بالكنيست تحرم المتطرف حزان من حضور الجلسات لستة أشهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بحرمان عضو الكنيست عن حزب الليكود المتطرف أورن حزان من حضور الجلسات العامة للكنيست لمدة ستة أشهر مقبلة.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن اللجنة نظرت في الأسابيع الأخيرة في عدة شكاوى ضد حزان، خاصةً بعد دخوله في مواجهات حادة مع أعضاء من الكنيست بينهم حنين زعبي وجمال زحالقة من القائمة العربية المشتركة بعد خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في الكنيست مؤخراً، وكذلك مع ميخال بيران من حزب العمل، والتي وصفته بعد جدال معه بأنه "قواد وأنها تخجل من وجوده في الكنيست".

وقررت اللجنة طرد ميخال بيران وستاف شافير من المعسكر الصهيوني من جلسات الكنيست لمدة أسبوع بسبب مواجهات حادة سابقة مع حزان.

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