الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

أحزاباً وومنظمات ومؤسسات وأشخاص كأدوات لإضعاف القيادة السياسية، وإفشال مساعيها في إيجاد مرجعية دولية لأية مفاوضات مستقبلية.



وقال: إن هناك أبواقاً تروج بدائل سياسية وحلولاً لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وحذر من الانجرار وراء أخبار وشائعات مجهولة المصادر والتعاطي مع وسائل إعلام غير معروفة الهوية والتي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توتير العلاقات الفلسطينية مع دول شقيقة من جهة، وبين القوى والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى.



وأضاف أن تحقيق المصالحة مصلحة وطنية، وأن القيادة جادة في تحقيقها، وتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك، لأن وحدتنا الوطنية هي الدرع الحامي لحقوقنا، والتخفيف من معاناة شعبنا، وإقامة دولتنا المستقلة التي لا يمكن أن تكتمل دون أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، ودعا حركة حماس إلى وقف المناكفات الإعلامية، ونشر الاخبار المضللة، كما حدث بالأمس حول احتياطي الوقود المستخدم في مستشفيات قطاع غزة.



وكان العميد البزور افتتح اللقاء، بكلمة رحب فيها باللواء ضميري، وأكد أن المؤسسة الأمنية بكل أذرعها تقف مع الرئيس محمود عباس، الذي يعتبر الاستقلال الوطني والقدس همه الأكبر، كما أكد على أهمية المقاومة السلمية التي استطاعت أن توصل صوت الشعب الفلسطيني إلى كل العالم.



وفي نهاية اللقاء، أجاب اللواء ضميري على أسئلة واستفسارات ضباط الدفاع المدني المشاركين.



رام الله - دنيا الوطناكد اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بشأن القدس، فاقم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وأعطى حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا، خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لأبشع الممارسات للتضييق على أهلها وإفراغها من سكانها الأصليين ومواصلة تهويدها.جاءت أقوال اللواء ضميري اليوم، خلال زيارته لقيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، ولقائه اللواء ركن يوسف نصار قائد الجهاز، والعميد الدكتور عمر البزور، نائب قائد الجهاز وضباط وضباط صف الدفاع المدني.وأكد اللواء ضميري، أن الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته الرسمية وقواه السياسية وجماهيره، سيواجه كل المحاولات التي تستهدف النيل من حقوقه الوطنية الثابتة، والتي كررها الرئيس محمود عباس في خطاباته المتتالية في القمتين العربية والإسلامية، ومؤتمر الأزهر الدولي، والمجلس المركزي الفلسطيني، وفي كلماته التي ألقاها في الاتحاد الأوروبي، وقمة الدول الأفريقية الأخيرة.واستعرض الإجراءات التي ستلجأ إليها حكومة الاحتلال لإضعاف الموقف الفلسطيني، وثني القيادة السياسية عن مواقفها الثابتة، بالسعي لخلق أزمات داخلية، عبر قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع الحكومة الفلسطينية لرواتب أسر الشهداء والأسرى، وتسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم منازل المقدسيين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم لدفعهم إلى خارج المدينة المقدسة، بالإضافة إلى إثارة الفتن وخلط الأوراق ونشر الأكاذيب والأخبار الملفقة؛ لتوتير الشارع الفلسطيني، وإثارته ضد قيادته.وأكد أن مواجهة تلك الإجراءات تتطلب اليقظة، خاصة وأن الاحتلال بمؤسساته وقياداته وأحزابه المتطرفة لن تألوا جهداً للنيل من صلابة الموقف الفلسطيني، مؤكداً أن وحدة شعبنا وقواه قادرة على إفشال أهدافهم العدوانية.وحذر اللواء ضميري من المواقف الأمريكية التي عبرت عنها نيكي هايلي، بأن القيادة الفلسطينة أهانت الإدارة الأمريكية، وأن بلادها ستواصل رعاية أي عملية سلام في المنطقة، والتي تعتبر مقدمة لاستهداف القيادة بالترويج لبدائل سياسية مقبولة لها ولحكومة الاحتلال، وإضعافها بالعمل على تقليص المساعدات الأمريكية والدولية للشعب الفلسطيني، مكرراً ما أكده الرئيس محمود عباس بأن القدس وفلسطين ليست للبيع.ولم يستبعد اللواء ضميري استخدام الإدارة الأمريكية دولاً و