الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. درامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، سبل اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، كما بحث معها دعم عدد من المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، تأكيده على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال في عملية السلام، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الحمد الله دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين، داعياً إلى مزيد من الجهود للضغط على إسرائيل من أجل وقف خطواتها الممنهجة في تقويض حل الدولتين، وإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، لا سيما وقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتقال المواطنين، خاصة الأطفال.

ووصل رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.

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