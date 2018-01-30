خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة رام الله، مع ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي.

وقال د. مجدلاني الحديث الأمريكي عن العودة لطاولة المفاوضات حديث عبثي، مستغرباً من تلك التصريحات قائلاً: "عن أية طاولة مفاوضات يتحدث غرينبيلات" ، التي دمرتها إدارته بإخراج القدس واللاجئين من تلك الطاولة.

 وتابع د. مجدلاني نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، جدد تيرلا تأكيد موقف رومانيا الثابت والقائم على حل الدولتين، وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تفكر ولن تنقل سفارتها للقدس.

وعبر السفير الروماني عن فخره واعتزازه بوجوده في دولة فلسطين، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين، ومؤكداً أنه سيسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بالجبهة بشار العزة.

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