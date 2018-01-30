فتح: نأمل بإطار سياسي في مؤتمر المانحين يليق بتطلعنا نحو الاستقلال

رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جهود الدول والأحزاب التي أوصلتنا إلى انعقاد مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية اليوم قبل موعده بشهور عدة، مما يعتبر دلالة على صعود فلسطين.



وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال، إن المؤتمر يعقد الآن قبل موعده بشهور عدة، مما يعتبر في نظرنا دلالة على صعود فلسطين درجات ذات شأن في سلم الأولويات الدولية.



وأضاف: إن دولتنا تتطلع لتوفير المطلوب من أجل مواصلة العملية الماراثونية لبناء المؤسسات والبنية التحتية تحت رعاية رئيس دولة فلسطين، كما نشهدها منذ سنوات.



وأشار نزال إلى اننا نتطلع لتوفير الدعم المالي انطلاقاً من رؤية سياسية تدعم توجهاتنا الاستقلالية، وتليق بمشروعنا الوطني وطموحاتنا السيادية في أرضنا ودولتنا وعاصمتها القدس الشرقية.