الوزير عواد: ملتزمون بدعم ومساندة مشافي العاصمة القدس

رام الله - دنيا الوطنجدد الدكتور جواد عواد وزير الصحة ظهر اليوم، تأكيده على دعم ومساندة مستشفيات القدس، مشدداً على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بإيلاء مشافي العاصمة الأولوية القصوى.جاء ذلك، عقب اجتماع عقده الوزير عواد مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية د. عرفات الهدمي، والوفد الإداري والطبي المرافق، وذلك في مكتب وزير الصحة برام الله.وجدد وزير الصحة تأكيده على إيلاء مشافي القدس الأهمية والأولوية في تحويل المرضى لتلقي العلاج.وقال " كانت ولا تزال مشافي العاصمة أولوية لنا، ونحن نعتبرها من شبكة المستشفيات الحكومية".من جانبه قدم د. الهدمي التهاني لوزير الصحة لنيله جائزة الشخصية الصحية العربية للعام 2018 والتي منحها له اتحاد المستشفيات العربية، مشدداً على أن هذه الجائزة هي مكافأة لكل أركان ومكونات القطاع الصحي الفلسطيني.وقال " نعتز ونفتخر بما حققه وزير الصحة من إنجازات ونجاحات باهره، وضعت القطاع الصحي الحكومي على المسار الصحيح، وعززت العلاقة بين قطاعي الصحة العام والخاص.وأشاد د. الهدمي بجهود وزير الصحة، وكافة أركان الوزارة في دعم ومساندة مستشفى المقاصد بشكل خاص، وكافة المشافي المقدسية بشكل عام.