المدرسة الوطنية للإدارة والقنصلية الفرنسية تبحثان استمرار الدعم لبرنامج إعداد القادة

رام الله - دنيا الوطن

عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للتباحث في مجريات وتطورات العمل في برنامج إعداد القادة الفلسطينيين، أحد البرامج في المدرسة الوطنية للإدارة، والممول والمدعوم من الحكومة الفرنسية.



وأكد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، خلال لقائه مع القنصل العام الفرنسي السيد بيير كوشارعلى أهمية هذا البرنامج، كونه يفسح الطريق لتطويرالمهارات القيادية والإدارية للفئة الإشرافية الأولى، وتمكينهم من الارتقاء إلى مناصب الفئة العليا في مواقع عملهم بالوظيفة العمومية.



وأثنى القنصل العام الفرنسي، على الجهود المتميزة التي بذلتها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من توفير الخبراء والمتدربين في المساقات التدريبية المختلفة، ضمن برنامج إعداد القادة، وفي استضافة المدرسة لمدربين من المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة لإعطاء مساق تدريبي ضمن برنامج إعداد القادة.



وأكد أبو زيد على أهمية ما تم إنجازه حتى اليوم والبناء عليه نحو مزيد من التعاون والتطوير، وهذا يضع المدرسة الفلسطينية للإدارة في موقع تقدير واحترام للجهود التي تبذلها منذ نشأتها.



واجتمع أبوزيد برفقة القنصل العام الفرنسي مع الدفعة الثانية من ملتحقي برنامج إعداد القادة، حيث تحدث القنصل العام الفرنسي عن تجربته المهنية الخاصة والتحديات التي واجهها في مختلف مراحل عمله كقنصل لفرنسا في عدد من الدول آخرها فلسطين.



وأكد على أنه يفتخر بما حققته المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من نجاح، حيث تعتبر نموذجاً يحتذى به.