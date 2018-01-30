شخصيات إسرئيلية تطالب مجلس الشيوخ الإيرلندي بسن قانون لمقاطعة المستوطنات

شخصيات إسرئيلية تطالب مجلس الشيوخ الإيرلندي بسن قانون لمقاطعة المستوطنات
مجلس الشيوخ الايرلندي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (ذا إيرش تايمز)، ان شخصيات جماهيرية إسرائيلية، طالبت أعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي اليوم الثلاثاء، بسن قانون يقاطع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

جاء ذلك، عشية جلسة لمجلس الشيوخ الإيرلندي في العاصمة دبلن، لبحث قانون كهذا، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

ويدور الحديث عن مشروع قانون يدعى "قانون مراقبة النشاطات الاقتصادية في المناطق المحتلة"، والذي سيناقش في مجلس الشيوخ.

وينص مقترح القانون على فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع المستوطنات، لمدة 5 سنوات.

ويظهر من بين الموقّعين على هذه الدعوة أعضاء الكنيست السابقين أبروم بورغ، نُعمي حزان، ياعيل ديان وأوري أفنيري، إلى جانب السفير السابق إيلان باروخ والمصوّر إلكس ليبك، بالإضافة إلى حقوقيين، فنانين وشخصيات أكاديمية.

وأوضح هؤلاء النشطاء أنهم "مقتنعون من أن الاحتلال المستمر، هو غير إمكاني من ناحية أخلاقية واستراتيجية، يضر السلام ويشكّل تهديداً على أمن إسرائيل". وأضافوا "كأشخاص يهمهم جداً مستقبل إسرائيل والحياة بسلام إلى جانب جيراننا، فإننا نطالبكم بالمصادقة على اقتراح القانون".

وكان البرلمان الدنماركى قد صوّت بأغلبية ساحقة، لوقف كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، الخاصة بالمستوطنات المبنية في مناطق خارج حدود 67، وفق قوانين الأمم المتحدة.

وذكر موقع "أورديب" الفرنسي، أن الدنمارك عززت المبادئ التوجيهية للحكومة، المعارضة للاستثمار في مشروعات خارج الخط الأخضر، عملاً بقرار الأمم المتحدة، الذي يحدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بانتهاك للقانون الدولي.

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