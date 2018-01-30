عريقات: اجتماعا التنفيذية والمركزية المقبلان سيبحثان آليات تنفيذ قرارات المركزي

رام الله - دنيا الوطن

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اجتماعي التنفيذية يوم السبت، والمركزية لفتح الأحد المقبل، سيبحثان وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل.



وقال عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس محمود عباس، سيتوجه الشهر المقبل لروسيا والأمم المتحدة؛ لاستكمال الحراك على المستوى الدولي ضمن استراتيجية القيادة، والتي تهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".



ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية لصنع سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ويضمن الحقوق الفلسطينية كافة.



ورفض عريقات الابتزاز السياسي والمالي، الذي يمارسه ترامب بكل أشكاله، ضد الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هذه الحملة تذكرنا بتلك التي شُنت على الرئيس الراحل ياسر عرفات.



وأكد عريقات، أن كافة المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط القدس واللاجئين لن تمر.