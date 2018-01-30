الصحة توقع إتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى بغزة بأربعة ملايين دولار

الصحة توقع إتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى بغزة بأربعة ملايين دولار
رام الله - دنيا الوطن
وقع الدكتور جواد عواد،  وزير الصحة، مساء اليوم، مع ممثل رجل الأعمال الفلسطيني المغترب جمال حسن الحرازين، والمهندس مجدي على قاسم اتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة غزة، بسعة 100 سرير و100 جهاز لغسيل الكلى، وبتكلفة تصل إلى أربعة ملايين دولار.

ووقعت الاتفاقية في مكتب وزير الصحة برام الله، حيث أكد د. عواد، أن هذا المشروع الحيوي والمهم سيخدم آلاف المواطنين في قطاع غزة، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الانتهاء من أعمال البناء، والتي ستبدأ قريباً.

وأشاد الوزير عواد بأبناء فلسيطن في المهجر، وبانتمائهم لوطنهم وشعبهم، وما يقدمونه من دعم سخي للقطاع الصحي، معرباً عن تقديره وشكره لرجل الأعمال الحرازين على تبرعه السخي، والذي يخدم أبناءنا في المحافظات الجنوبية.

بدوره، أكد المهندس قاسم، أن أعمال البناء ستبدأ قريباً، حيث إن مركز غسيل الكلى، سيخدم آلاف المواطنين، مثمناً التعاون البناء من قبل وزارة الصحة، والتي ستقوم بتشغيله فور الانتهاء من بنائه.


أخبار ذات صلة

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

صور: أطفال الخليل يحتفلون بعيد ميلاد عهد التميمي

صور: أطفال الخليل يحتفلون بعيد ميلاد عهد التميمي

عريقات: لن نتواصل مع واشنطن قبل التراجع عن قرار ترامب

عريقات: لن نتواصل مع واشنطن قبل التراجع عن قرار ترامب

ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية

ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية

واشنطن تدرس قطع المساعدات عن (أونروا) بشكل نهائي

واشنطن تدرس قطع المساعدات عن (أونروا) بشكل نهائي

الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً

الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

عربي

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

منوعات

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام