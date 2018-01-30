الصحة توقع إتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى بغزة بأربعة ملايين دولار

رام الله - دنيا الوطنوقع الدكتور جواد عواد، وزير الصحة، مساء اليوم، مع ممثل رجل الأعمال الفلسطيني المغترب جمال حسن الحرازين، والمهندس مجدي على قاسم اتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة غزة، بسعة 100 سرير و100 جهاز لغسيل الكلى، وبتكلفة تصل إلى أربعة ملايين دولار.ووقعت الاتفاقية في مكتب وزير الصحة برام الله، حيث أكد د. عواد، أن هذا المشروع الحيوي والمهم سيخدم آلاف المواطنين في قطاع غزة، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الانتهاء من أعمال البناء، والتي ستبدأ قريباً.وأشاد الوزير عواد بأبناء فلسيطن في المهجر، وبانتمائهم لوطنهم وشعبهم، وما يقدمونه من دعم سخي للقطاع الصحي، معرباً عن تقديره وشكره لرجل الأعمال الحرازين على تبرعه السخي، والذي يخدم أبناءنا في المحافظات الجنوبية.بدوره، أكد المهندس قاسم، أن أعمال البناء ستبدأ قريباً، حيث إن مركز غسيل الكلى، سيخدم آلاف المواطنين، مثمناً التعاون البناء من قبل وزارة الصحة، والتي ستقوم بتشغيله فور الانتهاء من بنائه.