فيديو: خلال تشييع جثمان العلمي.. الفصائل: القدس عهدتنا حتى التحرير

فيديو: تشييع جثمان عماد العلمي القيادي في حركة حماس

خاص دنيا الوطن- محمد جلوشيعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، جثمان القيادي فيها عماد العلمي، الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسابيع، خلال تفقده لسلاحه الشخصي، بمشاركة آلاف المواطنين يتقدمهم قادة حركة حماس، إضافة إلى عدد من الفصائل الفلسطينية.وشارك في مراسم التشييع، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ويحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، وأعضاء المكتب السياسي، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية.بدورها، أكدت فصائل فلسطينية، أن العلمي شارك في العديد من اللقاءات لتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيرين إلى أن قضية فلسطين والقدس، ستبقى عهدتهم من أجل العودة والتحرير بعد رحيله، وأن وفاءهم للشهداء، يتطلب منهم أن يبقوا حاملين للوصية والعهد، والاستمرار في مشروع المقاومة والانتصار على الاحتلال الإسرائيلي.وأشاروا إلى أن العلمي كان يمثل رمزاً للوحدة الفلسطينية، والجهاد والمقاومة، والتمسك بالثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وعمل في عدة ملفات منها سياسية، وعسكرية، وأمنية، وكان مثالاً لحسن الخلق والتعامل مع أبناء شعبه وأمته.كما وتقدمت الفصائل بتعازيها الحارة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولعائلة العلمي، وللشعب الفلسطيني، بوفاة القائد (أبو همام) عضو المكتب السياسي للحركة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.وكان القائد العلمي، قد أصيب بطلق ناري ذاتي في الرأس قبل أسابيع، عندما كان يتفقد سلاحه الشخصي، ليُعلن اليوم عن وفاته.