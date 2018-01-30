المحافظ أبو النجا يشيد بالنقلة النوعية في مستشفى القدس بغزة

المحافظ أبو النجا يشيد بالنقلة النوعية في مستشفى القدس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالتطور الكبير والدور الرائع الذي تقوم به مستشفى القدس التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المستشفى برفقة وفد من محافظة غزة وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور خليل أبو فول والطاقم الإداري والطبي.

وأضاف الوزير أبو النجا بأنه ليس غريبا على هذه المستشفى أن تصل إلى هذه المرحلة المميزة خاصة وأن من أنشأها هو الدكتور الراحل فتحي عرفات رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والذي له بصمات واضحة في المجال الطبي بكافة أماكن تواجد أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

وأكد بأنه يقدر الدور الكبير لمستشفى القدس في الاستقبال الجيد للمواطنين والأريحية في التعامل معهم وتوفير كافة التخصصات الطبية واستحداث أقسام جديدة أبرزها قسم جراحة القلب والقسطرة.

وأشار محافظ غزة إلى أن المستشفى شكلت حاضنة للجرحى والمصابين والمرضى خلال الحروب التي تعرض لها قطاع غزة رغم استهدافها من قوات الاحتلال وتدمير مبانيها.

من جانبه شكر الدكتور خليل أبو فول الوزير أبو النجا على هذه الزيارة، وتحدث عن أبرز الخدمات والأقسام في المستشفى مصطحبا المحافظ والوفد المرافق في جولة بين أقسام المستشفى وأبرزها قسم جراحة القلب والقسطرة.


أخبار ذات صلة

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

صور: أطفال الخليل يحتفلون بعيد ميلاد عهد التميمي

صور: أطفال الخليل يحتفلون بعيد ميلاد عهد التميمي

عريقات: لن نتواصل مع واشنطن قبل التراجع عن قرار ترامب

عريقات: لن نتواصل مع واشنطن قبل التراجع عن قرار ترامب

ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية

ملادينوف: حل الدولتين أساس أي اتفاق ممكن وتدعمه القرارات الأممية

واشنطن تدرس قطع المساعدات عن (أونروا) بشكل نهائي

واشنطن تدرس قطع المساعدات عن (أونروا) بشكل نهائي

الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً

الإعلام العبري: اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في بروكسل غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

عربي

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

منوعات

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام