المحافظ أبو النجا يشيد بالنقلة النوعية في مستشفى القدس بغزة

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالتطور الكبير والدور الرائع الذي تقوم به مستشفى القدس التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.جاء ذلك خلال زيارته لمقر المستشفى برفقة وفد من محافظة غزة وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور خليل أبو فول والطاقم الإداري والطبي.وأضاف الوزير أبو النجا بأنه ليس غريبا على هذه المستشفى أن تصل إلى هذه المرحلة المميزة خاصة وأن من أنشأها هو الدكتور الراحل فتحي عرفات رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والذي له بصمات واضحة في المجال الطبي بكافة أماكن تواجد أبناء شعبنا في الوطن والشتات.وأكد بأنه يقدر الدور الكبير لمستشفى القدس في الاستقبال الجيد للمواطنين والأريحية في التعامل معهم وتوفير كافة التخصصات الطبية واستحداث أقسام جديدة أبرزها قسم جراحة القلب والقسطرة.وأشار محافظ غزة إلى أن المستشفى شكلت حاضنة للجرحى والمصابين والمرضى خلال الحروب التي تعرض لها قطاع غزة رغم استهدافها من قوات الاحتلال وتدمير مبانيها.من جانبه شكر الدكتور خليل أبو فول الوزير أبو النجا على هذه الزيارة، وتحدث عن أبرز الخدمات والأقسام في المستشفى مصطحبا المحافظ والوفد المرافق في جولة بين أقسام المستشفى وأبرزها قسم جراحة القلب والقسطرة.