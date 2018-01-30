الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون اكسبو)

الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون اكسبو)
رام الله - دنيا الوطن
وضع وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، حجر الاساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون اكسبو) ، و ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في المحافظة محمد غازي الحرباوي و رئيس بلدية الخليل تيسير او سنينة، و مجموعة من رجال الاعمال في المدينة .

و قال الحساينة أن مثل هذه المراكز تعمل على تنشيط الحركة التجارية في المدينة ، موضحاً ان مركز المعارض هذا يرفع من امكانيات البنية التحتية للتجارة في الخليل ، داعياً الى الاستمرار في بناء مثل هذه المراكز في المحافظات الأخرى للارتقاء بالوضع التجاري الفلسطيني برمته .

من جهته عبّر رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة عن فخره لبناء مثل هذه المشاريع ، من أجل النهوض بالحركة التجارية و الصناعية لمحافظة الخليل ، مشددا على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة ، كونها تشكل الأساس لاي نجاح تجاري .

وقال  الحساينة خلال الجولة التفقدية لبلدية الخليل و الغرفة التجارية  ، أن الخليل تشكل ثقلاً تجارياً و بشرياً هاماً ، و ان وزارته توليها أهمية كبرى  في مجال قطاع البنية التحتية ، والتي تشكل عنصرا حيوياً في تطوير النشاط التجاري والصناعي للمحافظة .

 و أضاف ان الحكومة سعت و تسعى الى تذليل كافة العقبات امام تطور و تقدم المحافظة نحو الأفضل في هذا المجال ، مبينا أن الوزارة نفذت العديد من مشاريع الطرق لصالح المحافظة ، في سعيها لتسهيل حركة المواطنين و رفع كفاءة النقل التجاري على حدٍ سواء . 

كما و تفقد الحساينة جامعة البوليتكنك و التقى رئيسها عماد الخطيب ، الذي أطلعه على وضع و احتياجات الجامعة في قطاع البنية التحتية ، مشيراً الى امكانية التعاون مع الوزارة لتطوير الحركة التعليمية في الجامعة من خلال توفير بنية تحتية جيدة .

و قال الحساينة في هذا الصدد أن وزارته مستعدة للتعاون مع الجامعة لتحقيق التقدم المرجو ، و الذي يعود بالنفع على المسيرةالتعليمية ، مشيراً الى اهمية توفير الطرق و المرافق الجيدة لخلق بيئة تعليمية جيدة تساهم في خلق جيل يحمل راية بناء مؤسسات دولة فلسطين .

كما و تفقد الحساينة سير العمل في مشروع المقاطعة التي تشرف عليه وزارة الأشغال ، و التي تنفذ عددا من المشاريع الأمنية في مختلف المحافظات ، في اطار ترسيخ و تطوير عمل المؤسسات الأمنية عبر توفير مبانٍ ذات جودة عالية.

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