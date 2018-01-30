الحساينة يضع حجر الأساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون اكسبو)

رام الله - دنيا الوطنوضع وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، حجر الاساس لمركز الخليل للمعارض (هيبرون اكسبو) ، و ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في المحافظة محمد غازي الحرباوي و رئيس بلدية الخليل تيسير او سنينة، و مجموعة من رجال الاعمال في المدينة .و قال الحساينة أن مثل هذه المراكز تعمل على تنشيط الحركة التجارية في المدينة ، موضحاً ان مركز المعارض هذا يرفع من امكانيات البنية التحتية للتجارة في الخليل ، داعياً الى الاستمرار في بناء مثل هذه المراكز في المحافظات الأخرى للارتقاء بالوضع التجاري الفلسطيني برمته .من جهته عبّر رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة عن فخره لبناء مثل هذه المشاريع ، من أجل النهوض بالحركة التجارية و الصناعية لمحافظة الخليل ، مشددا على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة ، كونها تشكل الأساس لاي نجاح تجاري .وقال الحساينة خلال الجولة التفقدية لبلدية الخليل و الغرفة التجارية ، أن الخليل تشكل ثقلاً تجارياً و بشرياً هاماً ، و ان وزارته توليها أهمية كبرى في مجال قطاع البنية التحتية ، والتي تشكل عنصرا حيوياً في تطوير النشاط التجاري والصناعي للمحافظة .و أضاف ان الحكومة سعت و تسعى الى تذليل كافة العقبات امام تطور و تقدم المحافظة نحو الأفضل في هذا المجال ، مبينا أن الوزارة نفذت العديد من مشاريع الطرق لصالح المحافظة ، في سعيها لتسهيل حركة المواطنين و رفع كفاءة النقل التجاري على حدٍ سواء .كما و تفقد الحساينة جامعة البوليتكنك و التقى رئيسها عماد الخطيب ، الذي أطلعه على وضع و احتياجات الجامعة في قطاع البنية التحتية ، مشيراً الى امكانية التعاون مع الوزارة لتطوير الحركة التعليمية في الجامعة من خلال توفير بنية تحتية جيدة .و قال الحساينة في هذا الصدد أن وزارته مستعدة للتعاون مع الجامعة لتحقيق التقدم المرجو ، و الذي يعود بالنفع على المسيرةالتعليمية ، مشيراً الى اهمية توفير الطرق و المرافق الجيدة لخلق بيئة تعليمية جيدة تساهم في خلق جيل يحمل راية بناء مؤسسات دولة فلسطين .كما و تفقد الحساينة سير العمل في مشروع المقاطعة التي تشرف عليه وزارة الأشغال ، و التي تنفذ عددا من المشاريع الأمنية في مختلف المحافظات ، في اطار ترسيخ و تطوير عمل المؤسسات الأمنية عبر توفير مبانٍ ذات جودة عالية.