السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم
فندق ريتز كارلتون
رام الله - دنيا الوطن
أكد سعود المعجب النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء، التحفظ على 56 شخصاً من إجمالي 381 شخصاً، كان تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكلت في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد أعلن النائب العام انتهاء مرحلة التفاوض، وإحالة الباقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

وأشار إلى التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).

فيديو أرشيفي: من داخل فندق (ريتز كارلتون) للأمراء ورجال الأعمال السعوديين المُحتجزين

 

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