الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جامعة الدول العربية، أن فلسطينيي الـ 48، هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، وأنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلية، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها، والتي ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لفضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية، والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.

وأدانت الجامعة العربية في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، كل تلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسلسلة القوانين العنصرية الآخذة في التزايد التي تستهدف المس بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48، والتي تؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

وقال، إن الدعوة بالتضامن في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد فلسطينيي 48 في إطار سعيها لاقتلاع من تبقى متشبثاً بأرضه متمسكاً بها، حيث يعانون تهميشاً وتضييقاً وتمييزاً عنصريا على جميع المستويات، ويتعرضون لمحاولات طمس وإلغاء هويتهم وثقافتهم العربية، واستهدافهم بهدم مساكنهم وتهجيرهم من قراهم ومدنهم ومصادرة أراضيهم، وكذلك سياسة التضييق عليهم بسلسلة من القوانين العنصرية المتتالية، والملاحقات السياسية، والاعتقالات التي تطال العشرات من الناشطين منهم، وهو الأمر الذي دعا قرار مجلس جامعة الدول العربية إلى إحيائه في مثل هذا التاريخ من كل عام.

أخبار ذات صلة

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

على طول 30 كيلومتر.. جدار إسرائيلي على الحدود مع الأردن

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق &#34;الريتز كارلتون&#34;

(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق "الريتز كارلتون"

بعد الإفراج عنه.. ثروة الوليد بن طلال تتضاعف بمبلغ خيالي

بعد الإفراج عنه.. ثروة الوليد بن طلال تتضاعف بمبلغ خيالي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الحمد الله ووزير الخارجية المصري يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الضميري: قرار ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

الحمد الله وموغريني يبحثان اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

خلال لقائه مع مجدلاني.. ممثل رومانيا بفلسطين: لن ننقل سفارتنا للقدس

عربي

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

السعودية: التحفظ على 56 موقوفاً بقضايا فساد بعد رفض التسوية معهم

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

الجامعة العربية تؤكد أن فلسطينيي 48 جزء أصيل من الشعب العربي

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

طالع القائمة.. السعودية تحظر 12 مهنةً على الوافدين

منوعات

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

نجوم مُثقَلون بتراكم الديون .. والأرقام خياليّة

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

إصابات بليغة لنادية الجندي في أصعب مشهد مثلته في حياتها

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام

نوال الكويتية تكشف أوراق الـMBC بعد استبعادها ورجوع أحلام