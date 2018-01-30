بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد بالرياض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جماعة أنصار الله الحوثية، الثلاثاء، إنه جرى إطلاق صاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري موالٍ لهم قوله: إن "القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بركان (اتش تو) مطار الملك خالد الدولي".

وأضاف المصدر، أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة"، موضحاً أن "استهداف مطار خالد الدولي، يأتي في إطار الرد العملي للقوة الصاروخية اليمنية على قصف قوات التحالف العربي لمواقع الحوثيين".

ولم تصدر قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية أي تصريح حول استهداف مطار الملك خالد، وسبق أن استهدف الحوثيون مطار الملك خالد في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، ولقي استهداف المطار إدانات دولية واسعة.

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