وزارة الخزانة الأمريكية تنشر "تقرير الكرملين"

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة المالية الأمريكية، أمس الاثنين، ما اسمته "تقرير الكرملين"، والذي يتمثل في قائمة المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذين يمكن أن تطالهم إجراءات التقييد الأمريكية الجديدة.



وتضم القائمة 210 أشخاص، 114 من السياسيين و96 من رجال الأعمال، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعني فرض العقوبات تلقائياً على الأسماء المدرجة، لكن هذا الأمر ربما يحدث في وقت لاحق، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



واللافت أن القائمة ضمت جميع قيادات الحكومة الروسية بمن فيهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.



كما أدرج في "تقرير الكرملين" النائب الأول لرئيس الوزراء غيغور شوفالوف، ونواب رئيس الحكومة سيرغي بريخودكو، ألكساندر خلوبونين، فيتالي موتكو، اركادي دفوركوفيتش، أولغا غولوديتس، دميتري كوزاك، دميتري روغوزين.



وأدرجت وزارة المالية الأمريكية في قائمتها هذه أيضاً أسماء 22 وزيراً، إضافة إلى رؤساء هيئات روسية أخرى، وشخصيات سياسية بمن فيهم رئيسا مجلسي الدوما، والاتحاد الروسيين، وأعضاء مجلس الأمن القومي، ومدراء الشركات الحكومية، وجميع أقطاب الإدارة الرئاسية الروسية.



ووضعت في هذه القائمة كذلك أسماء رجال أعمال روس كبار، من أولئك الذين تقدر ثرواتهم بمليار دولار على الأقل.



يذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الروسي باسم الرئيس الروسي، كان وصف في وقت سابق "تقرير الكرملين" بأنه محاولة مباشرة وواضحة للتأثير على الحملة الانتخابية في روسيا.