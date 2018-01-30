شهادة جديدة بقضية الغواصات ستسمح باستجواب نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن ميكي غانور "شاهد الملك" في قضية الغواصات المعروفة باسم الملف 3000، قدّم شهادة تثبت تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القضية.



وبحسب الصحيفة، فإن غانور خلال شهادته الجديدة أثبت أنه تحدث مع المحامي دافيد شمرون المقرب من نتنياهو، واستخدما سوياً كلمات مشفرة لإبعاد أي شبهات بتورط نتنياهو في القضية، وأن شمرون وعد ببناء الغواصات الألمانية من خلال نتنياهو.



وأوضح غانور في شهادته إلى أنهم كانوا يستخدمون كلمة "الصديق" بالإشارة إلى نتنياهو خلال محادثاتهم، مشيرا إلى تورط اسحاق مولخو المبعوث السياسي الخاص بنتنياهو في القضية ذاته والذي تم استجوابه سابقاً واستقال من منصبه مؤخراً.



ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة الإسرائيلية ستستجوب نتنياهو للتحقيق في الشهادة الجديدة ضده، والتي أظهرت أنه كان على علم بكافة تفاصيل الصفقة. مشيرةً إلى إمكانية أن يتحول الاستجواب لتحقيق رئيسي تحت طائلة التحذير.



من جانبه أعرب موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي السابق، عن ارتياحه من تلك الشهادة ضد نتنياهو. مشيرا إلى أنه كان يعرف بتورط نتنياهو بالقضية وكان طالب بالتحقيق معه.



وأشار إلى أنه لم يفاجأ من الشهادة التي قدمت ضد نتنياهو. معتبرا أن هذه هي أهم قضية فساد في إسرائيل منذ نشأتها حيث تم تفضيل الأموال على مصالح الدولة الأمنية الحساسة.