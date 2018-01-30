الأمن التركي يعتقل 11 طبيباً انتقدوا عملية عفرين

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الإدعاء التركي، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال لأحد عشر عضواً في نقابة الأطباء، وذلك على خلفية معارضة النقابة للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا.



وأكد الادعاء التركي، أن الشرطة في أنقرة بدأت منذ الصباح بإجراءات قانونية بحق أعضاء النقابة، حيث تجري عمليات بحث واعتقال في ثمانية أقاليم، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).



وذكر النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شاكر، عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي عن اعتقال نقيب الأطباء راشد توكل، وأعضاء آخرين في النقابة.



ويأتي ذلك بعد أن دانت نقابة الأطباء العملية العسكرية في عفرين الأسبوع الماضي، وأطلقت دعوة "لا للحرب.. السلام فوراً".



واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقابة بالخيانة يوم الأحد الماضي، واصفاً الأطباء بأنهم "خدام الإمبريالية".



واعتقلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص لانتقادهم العملية في عفرين منذ انطلاقها، وتتهمهم أنقرة بـ "نشر الدعاية الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.