حاخامات يهود يواصلون حربهم ضد تجنيد الفتيات في إسرائيل

حاخامات يهود يواصلون حربهم ضد تجنيد الفتيات في إسرائيل
مجندة اسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) أن حاخامات من (الصهيونية) الدينية دعوا، أمس، الشابات الإسرائيليات إلى الامتناع عن الخدمة في الجيش.

 وخلال مؤتمر عقد في القدس حول (التعامل مع جوهر والميزة الفريدة للمرأة)، ادعى الحاخامات أمام مئات فتيات المدارس الدينية، أن الخدمة في الجيش لا تلائم النساء، وأن تجنيدهن ينبع من دوافع مرفوضة، من بينها الرغبة بتدمير النسيج العائلي.

وقال حاخام صفد، شموئيل الياهو في المؤتمر: "يضعون الفتيان والفتيات معاً في ناقلة الجنود المدرعة، في موقع الحراسة، ويتوقعون من المرأة تأسيس أسرة بعد ذلك؟ لقد حولوا ذلك إلى راية، وتحقيقاً لهذه الغاية يستغلون رغبة الفتيات في المساهمة للشعب اليهودي، إنها ليست اعتبارات عسكرية، إنها قضية أخلاقية، هذا لا يتعلق بالمساواة وليس بشرف المرأة، وهناك مصطلح جديد هنا-الجندر".

وذكر الحاخام زفي كوستينر، رئيس المدرسة الدينية في ميتسفيه رامون، أن "محاولة تجنيد الفتيات هي جزء من حرب ثقافية ومحاولة لتدمير الأسرة".

 وأوضح الحاخام ديفيد بندل، رئيس المدرسة الدينية في سديروت أن وظيفة المرأة هي رعاية "بيت مقدس"، مضيفاً: "لن نسمح لأي أجندة بإخفاء الأنوثة".

وقال رئيس مدرسة إيتمار الدينية، الحاخام يهوشواع فان دايك: "توجد شخصية أنثوية، ويوجد التفرد الأنثوي، وعندما تريد تحويل امرأة إلى رجل فهذا يقلص الولادة، يهين ويذل النساء".

وتم خلال المؤتمر بث تسجيل لحاخام رمات غان السابق، يعقوف اريئيل، ووفقا له "من المتفق عليه من قبل جميع الحاخامات في إسرائيل، أن الخدمة المشتركة في وحدة قتالية محظورة، ومعظم الحاخامات في إسرائيل يعتقدون أنه يحظر الخدمة حتى في وحدات مختلطة أخرى، نحن أساساً ضد اختلاط الشبان والفتيات في الجيش".

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