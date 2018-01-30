نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (53) مواطناً من الضّفة بينهم أطفال
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير، أن قوّات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت (53) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وغالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له اليوم، أن قوّات الاحتلال اعتقلت (33) مواطناً من بلدة العيسوية في القدس، وهم: عيسى محمد أبو ريالة (16 عاماً)، محمد زكريا عليان (17 عاماً)، شادي محمد عطية (17 عاماً)، سمير أكرم عطية (15 عاماً)، عبد الله بدر أبو عصب (16 عاماً)، محمد محمود عليان (16 عاما)، وسام سميح عليان (15 عاماً)، محمد علي داري (14 عاماً)، آدم كايد محمود (17 عاماً)، نسيم كليب (17 عاماً)، يحيى عرفات درباس (16 عاماً)، يوسف بلال أبو الحمص (19 عاماً)، داود يوسف عطية (19 عاماً)، بشار محمد محيسن، أشرف وائل عبيد، عبد القادر محمد عبيد، محمد محي الدين أبو اسنينة (18 عاماً)، نسيم سامي محيسن، محمود محمد أبو عويس، أـحمد عبد أبو رومي، محمود عاصم عبيد، أنس أبو عصب، مهند ناصر محمود، نضال محمود، عيسى ناصر محمود، حامد شفيق عبيد، محمود شفيق عبيد، محمد شوكت عبيد، بشار محمود، رشاد أبو ريالة، صالح نعيم محيسن، أمير خلدون مصطفى ومأمون باسل محمود.

فيما اعتقلت ستّة مواطنين من محافظة جنين، وهم: إبراهيم جبر، جمعة أبو جبل، لطفي أبو النصر، فرحان السعدي، أحمد أبو زينة وسامر معتصم السعيد، وثلاثة من نابلس، وهم: معتصم محمد حج محمد (18 عاماً)، محمد خويرة، ومجدي القطب.

واعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: عبد الكريم عياد، يوسف عدوي، إياس الفراحين، وأحمد قاسم الشيخ. علاوة على اعتقال أمير ماهر حامد وعبد القادر كايد حماد ومحمود عبد اللطيف حماد من بلدة سلواد في رام الله، وسامر راسم الأشقر وصدام رداد من طولكرم، ومدحت محمود الجمل ومحمد خالد طري من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

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