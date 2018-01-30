الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة

الحمد الله لبروكسيل للمشاركة بالاجتماع الطارئ للجنة مساعدات الدول المانحة
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعدد من المسؤولين، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.

ومن المقرر، أن يلتقي الحمد الله عدداً من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات إلى فلسطين، وسيعقد الاجتماع الطارئ للمانحين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. 

وقال المالكي، إن هذا المؤتمر الذي ستنطلق أعماله غداً الأربعاء، سياسي وليس تقنياً، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية لتقييم مدى الفرص والإمكانات للوصول إلى السلام والتقليل من تداعيات الإعلان الأميركي بشأن القدس.

وأضاف المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن اللجنة السداسية العربية ستشارك في الاجتماع، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق المشترك مع الجانب العربي، للتعرف على الخطوات القادمة حول تداعيات الإعلان الأميركي.

ونوه المالكي إلى أنه بعد هذا المؤتمر، سيكون لدى الجانب الفلسطيني رؤية واضحة حول مدى إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور منفرد في عملية السلام أو جماعي بمشاركة دولية، موضحاً أنه سيجري تدارس أفكار مختلفة، قد يعمل الاتحاد على تبنيها لاحقاً.

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