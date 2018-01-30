قراقع: غالبية اعتقالات الاحتلال تتم بذرائع منشورات على (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن حملات الاعتقال باتت ظاهرة يومية، وجزءاً من العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، معتبراً أنها أصبحت إحدى الوسائل لزج أكبر عدد من شعبنا في سجونه.



وأشار قراقع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن حملات الاعتقال اليومية، طالت عدداً كبيراً من الفتية والقاصرين، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الاعتقالات تتم بدون أي أسباب حقيقية، وإنما بذرائع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات السلمية الشعبية.