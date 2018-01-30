عساف: مخطط للاحتلال لفصل رام الله عن الشمال

عساف: مخطط للاحتلال لفصل رام الله عن الشمال
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن مخطط الاحتلال لربط ثلاث مستوطنات مقامة شمال غرب رام الله، يأتي ضمن مخطط استعماري لتقطيع الضفة إلى كنتونات وفصل رام الله عن سلفيت والمحافظات الشمالية.

وأوضح عساف صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا المخطط الاستعماري مرفوض، ويجب أن يُلغى لأنه يقام على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة، مشيراً إلى أن الهدف من كل الإجراءات الإسرائيلية هذه هو محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض، وفق ما قال عساف لإذاعة (صوت فلسطين).

وقبل أسابيع قليلة، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق استيطاني يمتد من أمام مستوطنة (حلميش) شمال غرب رام الله، نحو أراضي قرى أم صفا وجيبيا وبرهام، وحتى الآن وصل طول الطريق خمسة كيلو مترات، فيما تواصل جرافات الاحتلال عملها، ومن المتوقع أن يتم الاستيلاء على نحو 2500 دونم.

ويهدف إلى ربط مستوطنة (حلميش) مع مستوطنة (عطارت) من جهة و(نحلئيل) من جهة أخرى، ويشير إلى أن مستوطنة (حلميش) مقامة على أراضي المواطنين في قريتي النبي صالح ودير نظام، ومستوطنة (عطارت) مقامة على أراضي أم صفا، و(نحلئيل) على أراضي قريتي كوبر وبيتللو.

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