خامنئي: أمريكا المسؤولة عن نقل تنظيم الدولة إلى أفغانستان

خامنئي: أمريكا المسؤولة عن نقل تنظيم الدولة إلى أفغانستان
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي: إن الولايات المتحدة الأمريكية، نقلت تنظيم الدولة من سوريا والعراق إلى أفغانستان، بهدف تبرير وجودها في المنطقة.

وأعرب خامنئي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، عن "أسفه العميق إزاء المجازر التي تعرض لها الشعب الأفغاني مؤخراً على يد العمليات المسلحة"، التي تبناها تنظيم الدولة.

وشدد على أن: "عمليات تنظيم الدولة في أفغانستان مؤخراً هي بداية نقل هذا التنظيم على يد أمريكا إلى هذا البلد بعد هزيمته في سوريا والعراق، بهدف توفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي، وتبرير استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة".

ونوه خامنئي إلى أن: "المسلحين المدعومين من أمريكا لا يفرقون بين شيعة وسنة، فهم يستهدفون المدنيين"، متابعاً: "أمريكا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة كي تبقي شعوبها وحكوماتها مشغولة بنفسها، ولا تفكر بمواجهة الأداة الخبيثة للاستكبار المتمثلة بإسرائيل".

واتهم المرشد الأعلى الإيراني واشنطن بزعزعة الأمن في كابل، مشدداً على أن "المجازر التي بدأت في المنطقة منذ 20 عاماً كانت بسبب أدوات أمريكا المباشرة أو غير المباشرة في المنطقة، وذلك بهدف زعزعة الأمن الإقليمي وتأمين وجودها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية".

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