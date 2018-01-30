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(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق "الريتز كارلتون"

(رويترز): الإفراج عن كافة الأمراء المحتجزين بفندق "الريتز كارلتون"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) العالمية للأنباء، نقلاً عن مسؤول سعودي: إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق "الريتز كارلتون" في الرياض.

وأضاف المسؤول، وفق (رويترز)، أنه تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة "ابن لادن" في تحقيق الفساد، حيث شهدت الأيام الماضية مغادرة بعض الأمراء والمسؤولين للفندق بينهم الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما وجده من عدل وإنصاف، أثناء توقيفه بفندق "الريتز كارلتون".

وقال الأمير تركي بن ناصر، في خطاب رفعه للملك: أؤكد لكم ولائي المطلق، وبيعتي لكم ولولي العهد أعانه الله، مضيفاً: "سيبقى وطننا الغالي حصناً منيعاً أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء كفانا الله شرهم".

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