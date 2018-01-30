مصرع عشرة سجناء في قتال بأحد سجون البرازيل

مصرع عشرة سجناء في قتال بأحد سجون البرازيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرة سجناء في البرازيل مصرعهم، أمس الاثنين، وذلك خلال مهاجمة أفراد من عصابة لتجارة المخدرات عصابة منافسة في سجن شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء البرازيل، الثلاثاء، عن كلاوديو جوستا مدير مجلس السجون بولاية سيارا قوله: إن أفراد عصابة "القيادة الحمراء" نفذوا عمليات القتل في سجن إيتاباجي، وإن الضحايا أفراد بعصابة "حراس الولاية" المنافسة، وفق ما نقلت (سكاي نيوز عربية).

ووقع الحادث بعد يومين من مقتل 14 شخصاً على الأقل على يد مسلحين في مرقص مكتظ بالزوار في مدينة فورتاليزا بشمال شرق البلاد. 

وتحقق السلطات فيما إذا كان الهجوم جزءاً من صراع بين اثنتين من عصابات المخدرات.

وأبلغ جوستا وكالة أنباء البرازيل، أن العنف في السجن كان ردا مباشراً من "القيادة الحمراء"، ثاني أكبر عصابات المخدرات في البرازيل، على هجوم يوم السبت.

واعتقلت الشرطة شخصاً واحداً وحددت خمسة مشتبه بهم آخرين في هجوم يوم السبت.

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