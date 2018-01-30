إسرائيل تعيد فتح سفارتها بالأردن تدريجياً

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثا: إنها أعادت فتح سفارة بلادها في الأردن، لافتاً إلى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي.



ونقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر أردنية قولها: إن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة، وبشار الحمارنة، قتلى السفارة الإسرائيلية في الأردن، والقاضي رائد زعيتر.



وأوضحت المصادر، أن الحكومة الأردنية، تسلّمت التعويضات، ووزعتها على ذوي القتلى، الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار إسرائيل.



يذكر، أن مبنى سكنياً تستأجره السفارة الإسرائيلية لموظفيها في عمان، قد شهد الصيف الماضي مقتل الشاب محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة برصاص حارس أمن إسرائيلي في المبنى، إثر تعرضه للوخز بمفك على يد أحد القتلى، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.