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حزب الله يبعث رسالة تهديدية بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي

حزب الله يبعث رسالة تهديدية بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي
حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية: إن حزب الله اللبناني، أوصل رسالة تهديدية لإسرائيل عبر قيادة القوات الدولية على الحدود بين إسرائيل ولبنان (اليونيفيل)، مفادها أنه إذا لم توقف إسرائيل بناء الجدار على الحدود اللبنانية، فإن الحزب سيطلق النار.

وأكد حزب الله في رسالته، "أن إسرائيل تبني الجدار في منطقة داخل الأراضي اللبنانية، وإن لم يتوقف بناء الجدار فعناصر حزب الله، سيستهدفون الجنود الإسرائيليين والعمال، الذين يقومون ببناء الجدار".

وأضافت القناة: قائد قوات (اليونيفيل) أوصل الرسالة لسفراء أمريكا وبريطانيا، الذين سلموها بدورهما لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إلى ذلك، أفادت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في ردها على رسالة حزب الله، مدعية أن الجدار يتم بناؤه في أراضٍ تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأنه في حال قام حزب الله بالبدء بإطلاق النار، فإن إسرائيل سترد بكل قوة.

وأوضحت قيادة جيش الاحتلال في ردها، بأن بناء الجدار يتم وفق قرار مجلس الأمن المتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000، والجيش سيواصل بناء الجدار، وحزب الله سيدفع ثمناً باهضاً إن حاول تسخين الوضع.

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