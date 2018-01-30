بمراحل ثلاث و(أبو ديس) العاصمة.. الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، أول أمس الأحد، تفاصيل خطة السلام التي وضعتها الولايات المتحدة، وعرضها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير على وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان.



وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر شارك في الاجتماع في الـ17 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أن الخطة تقضي في المرحلة الأولى بالاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها "أبو ديس"، شرق القدس، تشمل قطاع غزة ونسبة 38% من الضفة الغربية.



وأشارت "لوفيغارو"، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يعطي فرصة لمبادرة ترامب، لافتةً إلى أن ماكرون أرسل نائب مستشاره الدبلوماسي إلى رام الله لمعرفة مزاج الفلسطينيين حول المبادرة الأمريكية.



وفي المرحلة الثانية تبدأ مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في قضايا الحدود النهائية والمستوطنات، بالإضافة إلى مصير مئات المدن في المنطقة "ج"، والتي تغطي 60٪ المتبقية من الأرض، كما سيتم طرح ملف التواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية واللاجئين.



جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن مسألة القدس لن تطرح على أجندة أي مفاوضات سلام مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأكد ترامب أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن السفارة الأمريكية في القدس ستفتح أبوابها خلال عام، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تاريخية وفي غاية الأهمية".